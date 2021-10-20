ФБР завершило обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне

ФБР завершило обыск в частном доме, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Сообщается, что из особняка в Вашингтоне вынесли многочисленные коробки и чемоданы. Сотрудники Федерального бюро расследований работали около 10 часов.

Также обыск прошел в доме в Нью-Йорке. Как сообщают информагентства, представители бизнесмена подтвердили факт проведения обысков. По предварительным данным, дома принадлежат родственникам Дерипаски, а действия ФБР связаны с санкциями США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.