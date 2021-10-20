ФБР проводит обыски в американских домах семьи бизнесмена Олега Дерипаски – СМИ

В домах семьи российского бизнесмена Олега Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне начались обыски. Связано это с американскими санкциями. Об этом сообщают СМИ. Обыски проводят сотрудники ФБР.

Власти США аннулировали визу российского миллиардера еще в 2007 году. А в 2018 году внесли его в санкционный список американского Минфина. Была информация, что из-за этого он потерял более 7 миллиардов долларов.

Дерипаска подал в суд на Минфин США. Однако в июне этого года американский суд отклонил иск миллиардера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.