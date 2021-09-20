В Гвинее столкнулись два грузовых состава "Русала"

Два грузовых поезда "Русала" столкнулись в Гвинее. По информации местных СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

Остановилась треть поставок сырья из Гвинеи, занимающей первое место в мире по запасам бокситов. Столкнувшиеся поезда перевозили эту алюминиевую руду.

Инцидент случился рано утром. Известно, что оба состава направлялись в порт Конакри. Первый из них встал из-за поломки, а второй въехал в него на полном ходу. По предварительным данным, перед этим машинисты не смогли связаться друг с другом. Как сообщили в российском посольстве в Гвинее, россияне в аварии не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.