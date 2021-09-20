Французский канатоходец дважды прошел 670 метров над Сеной

Воздушная трасса появилась на время над Сеной. Канатоходец дважды прошел 670 метров по тросу от Эйфелевой башни на одном берегу к зданию театра Шайо на другом.

Натан Полен признался, что трюк на деле оказался сложнее, чем он ожидал. По канату экстремал двигался босиком, но со страховкой.

На половине пути Полен раскачался, посидел на канате, повисел, держась за него одной рукой. Сам трос был закреплен на высоте примерно 70 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.