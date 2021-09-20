Собор Парижской Богоматери начнут реставрировать этой зимой

Собор Парижской Богоматери в Париже начнут реставрировать этой зимой. Сейчас в здании, которое сильно пострадало после пожара в 2019 году, завершены работы по укреплению основных конструкций.

Полностью закончить реставрацию планируют за 5 лет. По крайней мере такую задачу поставил президент Эммануэль Макрон. Однако многие архитекторы считают, что на это потребуется в 3, а то и в 4 раза больше времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.