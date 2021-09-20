В Мексике свадьба закончилась пожаром. Искры от фейерверка подожгли декорации, развешанные над сценой, началась паника.

Некоторые гости пытались тушить пламя, но украшения оказались уж очень горючими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.