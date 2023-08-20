Новости мира: лидера антимусульманского движения закидали камнями в Нидерландах

В Нидерландах закидали камнями лидера антимусульманского движения, который пытался публично порвать Коран. Полиции пришлось вступиться за вандала. Мужчину, который проводил эту акцию, завели в клетку и поставили напротив посольства Турции.

Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Таль-Авиве. Недовольные граждане собрались в центре с флагами и транспарантами с антиправительственными лозунгами. Люди требуют отказа от реформы, которая предусматривает сокращение полномочий верховного суда.



Мощный ураган "Хилари" пришел в Мексику и вызвал сильное наводнение. Грязевые потоки воды сносят все на своем пути. По данным американских геослужб, "Хилари" может вызвать катастрофические последствия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.