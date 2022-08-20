В КНДР объявили о победе над коронавирусом. Ким Чен Ын поблагодарил военных медиков за работу. Кадры появились в сети. На видео северокорейский лидер выступает на сцене. При этом сами медики, которые сидят в зале, не смогут сдержать слез.

С начала августа в КНДР не подтвердили ни одного случая заболевания COVID-19. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

