Новости мира: в Париже прошла акция против участия спортсменов из Израиля в ОИ

У штаба МОК в Париже прошла акция против участия израильских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Несколько сотен человек размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги, ссылаясь на пример российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации в адрес израильтян на том основании, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Крупный пожар произошел в центра Далласа. Под угрозой исчезновения первая баптистская церковь города: исторического памятнику 134 года. С огнем борются пожарные.

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