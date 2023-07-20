Несколько сотен человек взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде. Также они устроили в здании пожар.

Протестующие требовали от властей выдачи иммигранта, который во время празднования Курбан-Байрама устроил публичную акцию с сожжением Корана. Сообщается, что никто из сотрудников посольства не пострадал.



Чтобы отогнать протестующих от посольства полиция применила водометы и электрошокеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.