Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Несколько сотен человек взяли штурмом посольство Швеции

Несколько сотен человек взяли штурмом посольство Швеции

Хантера Байдена обвинили в получении взяток на 17 млн долларов

Газопровод взорвался в ЮАР, есть пострадавшие

Американский танк попал в ДТП с шестью машинами в Австралии

Появились новые конструкторы по книгам и фильмам о Гарри Поттере

В Голливуде заморожены несколько крупных кинопроектов из-за забастовки актеров

Полиция завершила марш экоактивистов на проезжей части в Лондоне

Военнослужащие ВСУ начали жаловаться на тренировки натовских специалистов

Маск заявил, что власти США должны объяснить, как именно Киев тратит полученные деньги

ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов

Несколько сотен человек взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде. Также они устроили в здании пожар.

Протестующие требовали от властей выдачи иммигранта, который во время празднования Курбан-Байрама устроил публичную акцию с сожжением Корана. Сообщается, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

Чтобы отогнать протестующих от посольства полиция применила водометы и электрошокеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика