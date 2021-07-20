В Сербии вакцинировались 39% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Сербии 39% населения привиты от коронавируса. Правительство страны говорит о том, что нужно наращивать темпы, чтобы подойти к осеннему сезону с коллективным иммунитетом.

Основной проблемой там называют категорию людей от 18 до 30 лет. Среди них процент привитых самый низкий.

В Сербии используют в том числе и российский "Спутник V". Препарат пользуется большой популярностью у местного населения, говорят врачи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.