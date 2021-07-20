Новости мира: в провинции Хэнань на заводе прогремел взрыв

В китайской провинции Хэнань на заводе прогремел взрыв. После этого в цехах начался пожар. Местные СМИ пока не сообщают, что именно взорвалось и что производило это предприятие. Также нет сообщений о жертвах и пострадавших. На месте ЧП работают спасатели.

В аэропорту Денвера задержано более 300 рейсов из-за дыма лесных пожаров, бушующих на западе США. Плохая видимость в районе взлетной полосы создает слишком большую опасность, и пилоты с диспетчерами предпочитают не рисковать. Пламя охватило уже более 470 тысяч гектаров. В 13 штатах зафиксировано 80 очагов возгорания. Тяжелее всего спасателям приходится на юге Орегона. Там огонь уже уничтожил 67 домов, эвакуировано около двух тысяч человек.

А в Пекине другая напасть из-за сильных ливней, которые не прекращаются уже трое суток, улицы превратились в реки, по которым буквально плывут автомобили. Спасатели не успевают эвакуировать людей из затопленных кварталов. Местные жители собирают самые ценные вещи и пытаются спастись на крышах домов. По прогнозам, в ближайшее время дожди несколько ослабнут, но полностью осадки над китайской столицей прекратятся нескоро.

Как минимум 9 человек пострадали в аварии в испанской Марбелье. Люди спокойно отдыхали в баре под открытым небом, когда на террасу въехала машина. Автомобиль снес несколько столиков. К счастью, никто не погиб, но несколько человек отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Водителя автомобиля задержали полицейские.

А во Франции грабители попытались с помощью автомобиля пробить стену банка. Закончился налет полным фиаско – стена выдержала удар, и поживиться преступникам не удалось. К тому же машина теперь вряд ли подлежит восстановлению.