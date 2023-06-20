Британский парламент согласился с выводами дисциплинарного комитета о действиях Джонсона

В Британском парламенте согласились с выводами дисциплинарного комитета о том, что бывший премьер-министр страны Борис Джонсон лгал про свое участие в ковидных вечеринках. Показания политика о праздниках в период локдауна изучили и представили результаты парламентариям.

Развлечения с алкоголем, которые Джонсон проводил в дни самоизоляции, которую он сам же объявил, практически стоили ему поста премьер-министра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.