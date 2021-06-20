В Аризоне водитель пикапа врезался в участников велогонки

В американском штате Аризона автомобиль сбил участников велогонки. Водитель пикапа не справился с управлением и врезался в спортсменов. После этого виновник аварии попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. Чтобы остановить нарушителя, им пришлось открыть огонь на поражение. Что касается велосипедистов, то шестеро из них получили тяжелые травмы. Врачи оценивают их состояние как критическое. Пока не уточняется, почему водитель не заметил участников соревнований.

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