Новости мира: протесты начались в Аргентине из-за приостановки программы повышения зарплат

С 18 мая в аргентинской провинции Мисьонес начались протесты из-за приостановки программы по повышению зарплат. Известно, что направленные на разгон силовики присоединились к протестующим. Акции проходят без потасовок.

Еноты стали уничтожать урожай к западу от Токио. Специалисты говорят, что в нашествии енотов виноваты люди. Дело в том, что в 1970-х годах в Японии стало популярным держать енотов в качестве питомцев дома и тогда же они начали сбегать и формировать уличную популяцию.

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