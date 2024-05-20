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20 мая, 07:30

В мире

Новости мира: в Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку Палестины

Новости мира: в Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку Палестины

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В Брюсселе прошла одна из самых массовых акций в поддержку Палестины. На улицы вышли десятки тысяч человек, среди участников было много студентов бельгийских вузов. Протестующие требуют более жестких действий от властей Бельгии и Евросоюза в отношении Израиля.

На выпускном в американской средней школе города Кейп-Джирардо штата Миссури произошла стрельба. Известно, что ранены два человека. Мотивы преступника не называются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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