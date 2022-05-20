Таиланд продлил режим ЧП из-за COVID-19 еще на два месяца. Также там сохраняется масочный режим. При этом с 1 мая страна упростил правила въезда. Туристов, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, освободили от карантина и сдачи анализов по прилете. А с 1 июня в стране начнут работать развлекательные центры.

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