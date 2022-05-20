Турцию охватили лесные пожары

В Турции горят леса. Густой дым поднимается в районе города Аланья. Огонь тушат с вертолета. По какой причине начался пожар пока неизвестно.

К источнику возгорания просто так не подобраться, не позволяет ландшафт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.