Британец полтора дня провел на качелях ради рекорда

Детские мечты довели британца до Книги рекордов Гиннесса. Ричард Скотт из графства Кинросс вписал свое имя в знаменитый справочник странных достижений.

Мужчина раскачивался на качелях 36 часов подряд. Прежний мировой рекорд в этой дисциплине – 34 часа. По словам соседей Скотта, к своей цели он шел многие годы, проводя на качелях все свободное время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.