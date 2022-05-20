Самый дорогой автомобиль в мире продали в Германии

В Германии на аукционе продали самый дорогой автомобиль в истории. Mercedes-Benz 1955 года ушел с молотка за 135 миллионов евро.

Эта модель является одним из двух прототипов, разработанных гоночным отделом компании. Машина может развивать скорость до 290 километров в час.

Авто носит среди коллекционеров неформальное название самого красивого автомобиля в мире. Деньги от продажи пойдут на создание Всемирного фонда Mercedes-Benz, который будет предоставлять молодежи образовательные и исследовательские стипендии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.