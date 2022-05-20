Туристам предложили альтернативу банковским картам для отдыха за границей

Россиянам рассказали, как обойтись за рубежом без наличных и банковских карт. Туристы могут воспользоваться депозитом, которым можно расплачиваться в отелях.

Работает это так – перед поездкой клиент вносит определенную сумму, ее конвертируют по действующему курсу и кладут на счет. По окончании отпуска неиспользованные деньги вернут. За услугу турфирмы берут порядка 10% комиссии. Сейчас такой сервис предлагают 13 стран, в том числе Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка и Израиль.

По мнению экспертов, услуга может быть достаточно востребована. В то же время сервис вряд ли необходим в отелях с системой all inclusive. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.