Циклон с морской пеной обрушился на Уругвай. Огромные белые хлопья, которые принесло с океана, укрыли все вокруг – пляжи, улицы, дороги.

Пена летает в воздухе и просачивается в дома. Врачи не советуют окунаться в такую пену, в ней много ила и водорослей, поднятых со дна океана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

