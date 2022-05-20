Более 260 тыс заболевших с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки – СМИ

В КНДР за последние сутки заболели более 260 тысяч человек. В стране сформировалась сильнейшая вспышка коронавируса, однако Пхеньян называет болезнь лихорадкой.

СМИ пишут, что, скорее всего, такую формулировку используют из-за того, что в Северной Корее не хватает оборудования для выявления коронавируса. На главной площади Пхеньяна накануне прошел парад северокорейских военврачей, которые борются с пандемией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





