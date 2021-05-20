Власти Филиппин запретили разглашать название препаратов от COVID-19

11:45
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
МВД на Филиппинах запретило объявлять название препаратов, которые используются в пунктах вакцинации. Сделано это, чтобы предотвратить очереди. В пресс-релизе ведомства сказано, что лучшая вакцина – это та, которая есть в наличии. Все они прошли строгий государственный контроль и подходят для иммунизации населения. Решение приняли после того, как тысячи человек направились в пункты, куда завезли Pfizer.
А власти Сингапура потребовали от социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter, удалить ложную информацию о том, что появился "сингапурский" штамм коронавируса. Скандал дошел уже до политических кругов. Информация о "сингапурском" штамме стала распространяться после того, как главный министр индийского столичного округа Дели призвал закрыть авиасообщение с Сингапуром из-за местного штамма, который может спровоцировать третью волну коронавируса и очень опасен для детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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