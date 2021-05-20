Новости мира: страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам

Правительства стран Евросоюза решили открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. Карантинные меры на время туристического сезона будут ослаблены. Однако право на въезд получат только те, кто привился вакциной, одобренной в ЕС. Российская вакцина "Спутник V" в список не входит, как и китайский препарат Sinovac. Российскую и китайскую вакцины продолжают изучать.

Во Франции открыли веранды кафе и ресторанов. Объявили об этом радостном событии лично президент Макрон и премьер-министр Кастекс. Первые лица Франции отправились на террасу кафе, расположенного неподалеку от Елисейского дворца и выпили по чашке кофе. Журналистам Маркон напомнил, что ограничения снимаются лишь частично. Заведения должны заполняться только на 50%, а за одним столом не может сидеть более шести человек.

Россия может выйти из международного договора по открытому небу уже в этом году. Это соглашение позволяет его участникам облетать на самолетах территорию других стран-членов договора по заранее согласованным маршрутам и проверять дислокацию воинских частей и расположение объектов оборонной инфраструктуры. Год назад о выходе из договора объявили США. В ответ Россия объявила о намерении закрыть и свое воздушное пространство. Госдума поддержала это предложение единогласно. 2 июня вопрос рассмотрят в Совете Федерации, а после документ подпишет Владимир Путин. Однако даже после этого Россия будет считаться участником соглашения еще 6 месяцев.

Испанские психологи разработали специальную программу помощи чиновникам, которые не могут перестать воровать. Для них проводят сеансы групповой терапии и семинары. Правда, пока доступно это только для тех чиновников, которые и так уже осуждены за коррупцию и получили тюремные сроки. Всего в программе участвуют чуть более двух тысяч заключенных. Посещение занятий им зачтется при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении. Среди посетителей курсов – шурин испанского короля Филиппа VI, которого признали виновным в хищении более шести миллионов евро и 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке, осужденный за кражу 400 тысяч евро.

В немецком городе Шпенге дорожные рабочие нашли подземный ход, ведущий в отделение банка. На стоянке неподалеку от офиса кредитного учреждения просела плитка, а когда рабочие начали ее менять, то обнаружили в земле огромную дыру. Когда в нее заглянули, то поняли, что это самый настоящий тоннель. В полиции считают, что его вырыли грабители, планировавшие обчистить хранилище в ближайшее воскресенье, когда банк будет закрыт. Сейчас преступников ищут.