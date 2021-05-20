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Общество

06:15

Новости мира: страны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам

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Правительства стран Евросоюза решили открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. Карантинные меры на время туристического сезона будут ослаблены. Однако право на въезд получат только те, кто привился вакциной, одобренной в ЕС. Российская вакцина "Спутник V" в список не входит, как и китайский препарат Sinovac. Российскую и китайскую вакцины продолжают изучать.

Во Франции открыли веранды кафе и ресторанов. Объявили об этом радостном событии лично президент Макрон и премьер-министр Кастекс. Первые лица Франции отправились на террасу кафе, расположенного неподалеку от Елисейского дворца и выпили по чашке кофе. Журналистам Маркон напомнил, что ограничения снимаются лишь частично. Заведения должны заполняться только на 50%, а за одним столом не может сидеть более шести человек.

Россия может выйти из международного договора по открытому небу уже в этом году. Это соглашение позволяет его участникам облетать на самолетах территорию других стран-членов договора по заранее согласованным маршрутам и проверять дислокацию воинских частей и расположение объектов оборонной инфраструктуры. Год назад о выходе из договора объявили США. В ответ Россия объявила о намерении закрыть и свое воздушное пространство. Госдума поддержала это предложение единогласно. 2 июня вопрос рассмотрят в Совете Федерации, а после документ подпишет Владимир Путин. Однако даже после этого Россия будет считаться участником соглашения еще 6 месяцев.

Испанские психологи разработали специальную программу помощи чиновникам, которые не могут перестать воровать. Для них проводят сеансы групповой терапии и семинары. Правда, пока доступно это только для тех чиновников, которые и так уже осуждены за коррупцию и получили тюремные сроки. Всего в программе участвуют чуть более двух тысяч заключенных. Посещение занятий им зачтется при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении. Среди посетителей курсов – шурин испанского короля Филиппа VI, которого признали виновным в хищении более шести миллионов евро и 75-летний нотариус Карлос Альбуркерке, осужденный за кражу 400 тысяч евро.

В немецком городе Шпенге дорожные рабочие нашли подземный ход, ведущий в отделение банка. На стоянке неподалеку от офиса кредитного учреждения просела плитка, а когда рабочие начали ее менять, то обнаружили в земле огромную дыру. Когда в нее заглянули, то поняли, что это самый настоящий тоннель. В полиции считают, что его вырыли грабители, планировавшие обчистить хранилище в ближайшее воскресенье, когда банк будет закрыт. Сейчас преступников ищут.

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