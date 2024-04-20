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20 апреля, 22:30

В мире

Новости мира: палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине

Новости мира: палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине

Новости мира: сильный ураган снес минарет мечети в Турции

Новости мира: четыре человека погибли в ОАЭ из-за сильных дождей

Новости мира: в Казахстане фиксируют сильнейший весенний паводок за последние 80 лет

Новости мира: в Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

Новости мира: человек погиб из-за взрыва на военной базе в Ираке

Новости мира: угрожавшего взорвать консульство Ирана в Париже задержали

Новости мира: аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Турции

Новости мира: Израиль нанес "ограниченный удар" по Ирану в ответ на атаку 13 апреля

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.

Акции в поддержку Израиля проходили на минувшей неделе во многих городах ЕС. К шествию в центре Парижа присоединились французские политики, акцию поддержали власти города, колонна участников дошла до Марсова поля.

В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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