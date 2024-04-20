Новости мира: палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.

Акции в поддержку Израиля проходили на минувшей неделе во многих городах ЕС. К шествию в центре Парижа присоединились французские политики, акцию поддержали власти города, колонна участников дошла до Марсова поля.

В центре Тбилиси проходит марш женщин против закона об иноагентах. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах.

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