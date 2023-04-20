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Политика

Новости мира: около 100 человек погибли в давке в столице Йемена во время раздачи помощи

Новости мира: около 100 человек погибли в давке в столице Йемена во время раздачи помощи

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Около 100 человек погибли в давке в столице Йемена, более 300 – ранены. Трагедия случилась во время раздачи гуманитарной помощи в одном из специализированных центров.

Президента Франции Эммануэля Макрона освистала толпа в Эльзасе. Это произошло во время первой поездки политика в регионы с момента окончательного принятия пенсионной реформы.

Племянник Кеннеди официально объявил об участии в выборах президента США. 69-летний адвокат Роберт Кеннеди – младший заявил, что хочет покончить с коррупцией государственного аппарата и мощью корпораций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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