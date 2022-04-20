Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Это решение было принято еще 2 апреля.

Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая. Его сторонники считают, что спустя два года судебных разбирательств судьбу журналиста вновь будет определять политическое решение.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Вскоре начались слушания по экстрадиции. После этого американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. В Америке ему грозит 175 лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.