Новости мира: во Вьетнаме потребовали казнить создательницу крупной финансовой пирамиды

Польские фермеры устроили более 500 блокад на подъездах к городам и поселкам, а также на скоростных трассах. Пропускают только автомобили экстренных служб и пассажирские автобусы. По оценкам местных СМИ, в акции могут принимать участие более 70 тысяч человек.

У берегов Японии перевернулся танкер с химическими веществами. Погибли минимум восемь человек. Как сообщила береговая охрана, судно подало сигнал бедствия после того, как накренилось, пытаясь укрыться от непогоды.

Прокуратура Вьетнама потребовала казнить создательницу самой крупной финансовой пирамиды. 68-летняя глава девелоперской компании Чыонг Ми Лан обвиняется в махинациях на 20 миллиардов долларов, а это около 5% ВВП страны.

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