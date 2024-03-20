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Новости

20 марта, 16:30

В мире

Новости мира: сотрудники больницы пытались получить доступ к медкарте Кейт Миддлтон

Новости мира: сотрудники больницы пытались получить доступ к медкарте Кейт Миддлтон

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Полицию Лондона попросили изучить дело о попытке получить доступ к медкарте принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Как сообщили в британском министерстве здравоохранения, медицинские записи Миддлтон попытались подсмотреть сотрудники больницы, в которой она проходила лечение. Медучреждение в свою очередь также начало расследование инцидента.

Кроме того, Финляндию снова признали самой счастливой страной в мире. Такие данные обнародовали в ООН. На втором месте – Дания, на третьем – Исландия. Самой несчастливой страной стал Афганистан, заняв 143-ю строчку рейтинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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