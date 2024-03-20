Новости мира: Франция собирается отправить 2 тыс военных на Украину

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что официальный Париж готовится отправить для помощи Киеву около двух тысяч военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала это "отказом государства от своих граждан". При этом Минобороны Франции сообщило, что не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину.

Тем временем действующий президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп одержали победы на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо. Трамп также победил на выборах республиканцев во Флориде, где демократы не проводят первичное голосование. Таким образом, оба политика стали итоговыми участниками предвыборной гонки. Байден – от демократической партии, Трамп – от республиканской.

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