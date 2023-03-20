Стычки демонстрантов и полиции начались в Париже. Сотни людей пришли на центральную площадь и ждали результатов голосования по двум вотумам недоверия правительству из-за пенсионной реформы.

Вотум практически никто не поддержал. Несогласные с результатом демонстранты стали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ против них применили слезоточивый газ.

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