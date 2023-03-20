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Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

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В Нью-Йорке возле Трамп-тауэр собрались сторонники бывшего президента США. Люди взволнованы появившимися слухами о возможном аресте Дональда Трампа.

Недавно он сам сообщил, что власти планируют его арест 21 марта. Поэтому экс-президент призвал сторонников выходить на протесты. Речь идет о деле, связанном с выплатами адвокатом Трампа порнозвезде Сторми Дэниелс. Оно было прекращено, но недавно его направили на пересмотр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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