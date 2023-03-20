Сотрудники украинских военкоматов стали вылавливать потенциальных солдат на улицах Одессы. Как сообщили одесские СМИ, наличие у людей брони не помогает разобраться в ситуации.

Как прокомментировали эксперты, волна подобной мобилизации на Украине связана с нехваткой людей на передовой. Но украинские власти заявляют, что новый призыв никак не связан с высокими потерями. Он якобы необходим для формирования резерва для весеннего контрнаступления.

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