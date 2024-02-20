Новости часа: акция в поддержку Джулиана Ассанжа проходит перед зданием суда в Лондоне

Перед Верховным судом Лондона проходит акция протеста. Во вторник, 20 февраля, британские судьи рассматривают последнюю апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение об экстрадиции в США, где его обвинили в шпионаже. Журналисту грозит 175 лет тюрьмы за раскрытие секретной информации. После рассмотрения этой апелляции единственной возможностью избежать экстрадиции для Ассанжа станет обращение в Европейский суд по правам человека.

Протестующие польские фермеры перекрыли железную дорогу на границе с Украиной. Они стали высыпать зерно из вагонов прямо на рельсы. Аграрии требуют полного выхода страны из программы Евросоюза "Зеленый курс" и запрета на бесконтрольный ввоз сельхозпродукции с Украины. Протесты фермеров возобновились с конца января 2024 года, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов.

Видео тонущего британского сухогруза "Рубимар" в Аденском заливе появилось в Сети. Йеменские хуситы атаковали судно противокорабельными ракетами, из-за чего вспыхнул пожар и "Рубимар" ушел под воду. Команде позволили покинуть судно перед катастрофой, об этом заявили хуситы.

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