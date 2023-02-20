Посетительница галереи разбила арт-объект стоимостью в 42 тыс долларов в США

В США в галерее посетительница разбила арт-объект стоимостью в 42 тысячи долларов. Это была скульптура собаки, которая входила в цикла работ Джеффа Кунса. Художник создавал произведения, имитирующие фигуры из воздушных шаров. Женщина решила убедиться, что скульптура состоит не из шаров, поэтому дотронулась до нее, и фигура упала на пол.

В галерее уже заявили, что страховка покроет стоимость потери скульптуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.