В Техасе не смогли потушить пожар из-за замерзших гидрантов

В Техасе огонь уничтожил целый жилой комплекс. Спасатели оказались бессильны. Из-за небывалых морозов пожарные гидранты промерзли и вышли из строя. Воду пытались свозить со всей округи, но это не помогло. В Штате проблемы с водоснабжением испытывают 13 миллионов жителей.

Во многих домах нет и электричества. Поэтому люди не могут даже воспользоваться обогревателями. В тех домах, куда по счастливой случайности энергия продолжает поступать, собираются по несколько семей, чтобы погреться и приготовить еду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.