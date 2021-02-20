Новости мира: в Испании четвертые сутки продолжаются акции протеста после ареста рэпера

Ущерб от протестов в Испании составляет уже 700 тысяч евро – таковы данные правительства. Уже четвертый день сторонники рэпера, осужденного за оскорбление королевской семьи, устраивают беспорядки в крупных городах. Музыкант Пабло Асель был приговорен к 9 месяцем тюрьмы за песню "Смерть бурбонам". Теперь его поклонники строят баррикады, поджигают мусорные контейнеры и бросают камни в полицейских и заливают их краской. Досталось даже тем гражданам, которые вышли на свои балконы и пытались уговорить протестантов разойтись. В них тоже полетели камни. И все это при том, что власти Испании не отменяли антиковидный локдаун.

В центре Тбилиси на улицы вышли тысячи человек, недовольные уголовным преследованием лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Протестующие требуют назначения досрочных парламентских выборов. Недовольные политикой жители хотели расставить в центре города палатки, но им помешала полиция. Началась драка и массовые задержания. В итоге 25 человек забрали в отделы.

Князь Монако обратился к российским властям с просьбой организовать поставки вакцины "Спутник V". Об этом рассказал Сергей Лавров. По славам главы МИД, число стран, заинтересованных в покупке российского препарата от коронавируса, постоянно растет. Европа стала проявлять повышенный интерес к российской вакцине после того, как независимые научные институты назвали ее одной из самых эффективных в мире. Препарат признали уже в 30 странах.

Африка становится главным мировым очагом эпидемий. В Конго к коронавирусу и лихорадке Эбола добавилась бубонная чума. Медики зафиксировали уже более 500 случаев заражения, более 30 человек умерли. В зоне риска главным образом подростки. Средний возраст заболевших –13 лет.