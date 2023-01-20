Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала Всемирный экономический форум в Давосе. По ее словам, ей не понравилось, что проблемы климата на форуме обсуждают те, кто виновен в его изменении.

Тунберг еще со школы знаменита своим участием в протестах на тему экологии. 17 января она присоединилась к демонстрантам в Германии, которые выступали против разработки новой шахты на западе страны. Ее задержала полиция, но после отпустила.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.