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Грета Тунберг раскритиковала Всемирный экономический форум в Давосе

Грета Тунберг раскритиковала Всемирный экономический форум в Давосе

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала Всемирный экономический форум в Давосе. По ее словам, ей не понравилось, что проблемы климата на форуме обсуждают те, кто виновен в его изменении.

Тунберг еще со школы знаменита своим участием в протестах на тему экологии. 17 января она присоединилась к демонстрантам в Германии, которые выступали против разработки новой шахты на западе страны. Ее задержала полиция, но после отпустила.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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