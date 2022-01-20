Итальянские полицейские взбунтовались против масок

В Италии полицейские взбунтовалась, когда получили маски розового цвета. Местные правоохранители попросили заменить их на белые, синие или черные.

Недовольных цветовой гаммой обвинили в дискриминации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

