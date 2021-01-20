В Вашингтоне началась инаугурация Джозефа Байдена и Камалы Харрис

Инаугурация 46-го президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис началась в Вашингтоне. Они принесут присягу на верность конституции и стране.

Нынешняя церемония будет заметно отличаться от предыдущих. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.