Стоимость продуктовой корзины Кевина из фильма "Один дома" выросла на 167% за 35 лет

Продуктовая корзина, которую герой фильма "Один дома" Кевин МакКалистер купил за 19 долларов, сегодня обошлась бы значительно дороже. По данным экономистов, ее стоимость выросла за 35 лет на 167%.

В набор входили молоко, хлеб, сок, макароны, готовый обед и бытовые товары. Сейчас аналогичные покупки в пригороде Чикаго стоят около 53 долларов, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 4,2 тысячи.

