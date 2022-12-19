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Катар может оставить Европу без газа из-за расследования коррупции на ЧМ

Катар может оставить Европу без газа из-за расследования коррупции на ЧМ

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Катар может оставить Европу без газа из-за расследования на фоне ЧМ по футболу

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В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. Однако скандалы вокруг мундиаля продолжаются.

Так, власти Катара намекнули, что расследование коррупции на ЧМ может оставить Европу без газа. Эта страна является важным поставщиком СПГ в Бельгию, где ведут расследование. А Европа на фоне антироссийских санкций и так испытывает проблемы с энергоресурсами.

Ранее в рамках дела арестовали экс-замглавы Европарламента Еву Кайли. Что будет дальше, и чем еще запомнится этот чемпионат?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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