Катар может оставить Европу без газа из-за расследования коррупции на ЧМ

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу. Однако скандалы вокруг мундиаля продолжаются.

Так, власти Катара намекнули, что расследование коррупции на ЧМ может оставить Европу без газа. Эта страна является важным поставщиком СПГ в Бельгию, где ведут расследование. А Европа на фоне антироссийских санкций и так испытывает проблемы с энергоресурсами.

Ранее в рамках дела арестовали экс-замглавы Европарламента Еву Кайли. Что будет дальше, и чем еще запомнится этот чемпионат?

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