Новости мира: в Берлине прошла акция против вооружения Украины

В Берлине прошла акция против вооружения Украины. Жители немецкой столицы, а также активисты, которые приехали со всей страны, собрались у Бранденбургских ворот. Они требовали прекратить поставки оружия киевскому режиму, перестать вливать миллионы евро в чужую политику. Протестующие также выступали за выход Германии из НАТО и требовали от властей обеспечить их детям мирное будущее.

Крупный пожар произошел в жилом комплексе Vox в Батуми. Очевидцы заявили, что все началось с ресторана, который расположен на 24 и 25 этажах здания. А после огонь опустился вниз. Предварительно, пострадавших нет, а причиной пожара стали ремонтные работы.

Десятки пассажиров пострадали по время сильной турбулентности на борту самолета компании Hawaiian Airlines. Лайнер A330 выполнял рейс из Феникса в Гонолулу, когда началась сильная тряска. Турбулентность продолжалась около 30 минут. Травмы и ушибы получили 35 человек. Среди них был 14-месячный ребенок. После посадки за помощью к медиками обратились 20 человек, у 11 из них состояние было настолько тяжелым, что их пришлось госпитализировать.

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