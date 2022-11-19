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Перепись слонов проведут на Шри-Ланке
На Шри-Ланке в следующем году проведут перепись слонов. Животных будут пересчитывать в рамках программы по снижению конфликтных ситуаций с людьми.
Столкновений становится все больше, в том числе из-за того, что местные жители незаконно селятся на территории заповедников. Если такие жилища обнаружат во время переписи, их ликвидируют.
Сейчас на Шри-Ланке насчитывается до четырех тысяч слонов. Последний раз слоновья перепись прошла на острове 11 лет назад.
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