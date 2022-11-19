Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

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В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, за несколько часов там могут образоваться метровые сугробы. Коммунальная техника едва справляется. Некоторые жители оказались заблокированными в собственных домах.

Рекордные осадки обрушились и на Хорватию. Там после сильных дождей затопило улицы. В городе Нови-Винодольски началось наводнение. Затоплены детский сад и школа, около 150 ресторанов и другие здания. Все доступные спасательные бригады помогают жителям.

Два человека погибли в аэропорту Перу. Взелтавший самолет задел крылом машину пожарной службы.
Уточняется, что жертвами стали сотрудники находившиеся в спецавтомобиле. Пассажиров экстренно эвакуировали, никто из них серьезных травм не получил.

Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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