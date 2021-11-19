На площади в Брюсселе установили новогоднюю елку

В рубрике "Красиво, елки-палки" телеканал Москва 24 показывает, как мир преображается к Новому году.

Бельгия готовится к праздникам. На площади в Брюсселе установили большую новогоднюю елку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.