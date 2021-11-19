В Словении ужесточили антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.

Словения 19 ноября начинает снова выдавать визы россиянам. Для въезда в страну подойдут отрицательные ПЦР-тесты и на антиген, а также сертификат о вакцинации "Спутником V", его там признают.

При этом в стране совсем недавно ужесточили антиковидные правила и почти везде просят QR-коды, если посетителю больше 12 лет. В Словении закрыты ночные клубы, рестораны работают только до 22:00 и для обладателей кодов.

В магазинах строго следят за социальной дистанцией: не более одного человека на каждые 10 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.