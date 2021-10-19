Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Это – финальный этап испытаний, который позволяет удостоверится в том, что труба герметична и утечки топлива исключены. На второй нитке пока еще продолжаются пусконаладочные работы.

В Шотландии мощный взрыв полностью разрушил 2 жилых дома. Взрывная волна разошлась на несколько километров. Практически сразу же на месте взрыва вспыхнул пожар. Спасатели срочно эвакуировали жителей соседних домов. По счастливой случайности никто не пострадал. По предварительной версии, причиной стала утечка бытового газа.

В Кандагаре террористы из запрещенной в России группировки "Исламское государство" взорвали мечеть. На видео 2 человека, вооруженных автоматами, сначала бегут в сторону здания и расстреливают охрану. Многочисленные молящиеся пытаются покинуть мечеть, но в этот момент один из террористов-смертников активирует взрывное устройство. По последним данным в результате теракта погибли 63 человека.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал запретить в стране проституцию. Об этом он заявил на съезде Социалистической партии. Эту отрасль легализовали 25 лет назад и с тех пор она переживает настоящий бум. По мнению Санчеса, предоставление секс-услуг за деньги является современной формой рабства и это совершенно недопустимо.

В Саудовской Аравии решили построить новую курортную зону. Да не где-нибудь, а на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. На территории в 150 тысяч квадратных метров планируют возвести три отеля, рестораны, вертолетные площадки и парк аттракционов. Работы завершат не позднее 2025 года. Авторы проекта обещают строго соблюдать все требования по сохранению окружающей среды.

Футбольные фанаты устроили массовую драку во время матча чемпионата Словакии. Еще в первом тайме при счете 0:0 болельщики начали выкрикивать в адрес друг друга оскорбления и зажигали файеры. А потом выбежали на поле и устроили настоящее побоище. Матч прервали, а позже и вовсе перенесли на другой день.

Во Франции стартовал горнолыжный сезон. Всемирно известный курорт Тинь принял уже более тысячи отдыхающих. Из-за коронавируса в прошлом году он проработал всего неделю и теперь владельцы надеются компенсировать потери. Для туристов это, конечно, не очень здорово. Цены ощутимо выросли. Скипасс на день обходится в сорок евро. Зато санитарный пропуск у подъемников никто не проверяет.

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