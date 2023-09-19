Новости мира: иранские фанаты попытались зайти в отель, где остановился Роналду

В Тегеране обезумевшие фанаты попытались взять штурмом отель, где остановился футболист Криштиану Роналду, который приехал вместе с клубом "Аль Наср" на встречу с местной командой. Известно, что болельщики бежали за автобусом с игроками от аэропорта до отеля.



В Грузии Конституционный суд начал рассмотрение импичмента президенту. Поводом стала поездка Саломе Зурабишвили в Германию. По Конституции Грузии, лидер страны ведет переговоры с иностранными государствами только с согласия кабинета министров. В ответ Зурабишвили объявила о начале импичмента премьера.

Болгарские фермеры вышли на общенациональную акцию протеста. Митингующие выступили против снятия запрета на импорт украинской сельхозпродукции. По всей Болгарии заблокированы десятки автодорог и пограничных переходов. В акции участвуют около 30 ключевых организаций отрасли.

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